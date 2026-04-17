أونيكا يُساعد كوفنتري على التعادل مع بلاكبيرن، ويُحقق العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 25 عامًا

شارك فرانك أونيكا في المباراة التي ضمن فيها كوفنتري الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 25 عامًا بعد أن سجل بوبي توماس هدف التعادل المتأخر ليحقق التعادل 1-1 خارج أرضه أمام بلاكبيرن بقيادة ريان أليبيوسو.

بينما تم استبدال أونيكا في الدقيقة 62، لعب أليبيوسو لمدة 90 دقيقة.

كان كوفنتري بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مباراة الجمعة لضمان الصعود، لكن بدا أن ذلك سيحرمه من ذلك بعد أن منح ريويا موريشيتا التقدم لبلاكبيرن، قبل أن يرتقي توماس عالياً ليسجل برأسه من ركلة حرة قبل ست دقائق من نهاية المباراة ليمنح فريقه التعادل الذي كان في أمس الحاجة إليه.

لعب فريق كوفنتري آخر مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2001، عندما هبط من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد أن كان فريقاً أساسياً منذ تأسيسه عام 1992.

لقد وصل فريق سكاي بلوز إلى أدنى مستوياته عندما هبط إلى دوري الدرجة الثانية في عام 2017، لكنه شق طريقه للعودة، وبعد خسارته أمام لوتون في نهائي التصفيات في عام 2023، اقتحم دوري البطولة تحت قيادة أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد هذا الموسم ليضمن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ثلاث مباريات من النهاية.

سيتعين عليهم الانتظار لتأمين اللقب، حيث يتأخر فريق إيبسويتش صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة مع تبقي خمس مباريات.

كما أن التعادل قد يكون حاسماً بالنسبة لفرص بلاكبيرن في تجنب الهبوط، حيث يتقدمون بخمس نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة بعد مباراة رابعة على أرضهم دون خسارة.



