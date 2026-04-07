أونيكا يُلهم فريق كوفنتري سيتي في سعيه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بفضل أدائه المتميز في خط الوسط.

أصبح وصول اللاعب النيجيري الدولي فرانك أونيكا إلى فريق كوفنتري سيتي، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية، بهدوء أحد أبرز قصص مسيرة الفريق المذهلة نحو الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. Completesports.com التقارير.

حظي لاعب خط وسط فريق النسور الخضراء، المعروف باسم "فرانك الدبابة"، بإشادة واسعة من المعلقين والخبراء لما أضفاه من توازن وانضباط وقيادة على قلب الفريق.

لعب 10 مباريات في دوري البطولة الإنجليزية مع نادي كوفنتري سيتي منذ انضمامه على سبيل الإعارة خلال موسم 2025/2026، وسجل هدفًا واحدًا.

مع تبقي خمس جولات من المباريات في بطولة 2025/2026، يتصدر فريق كوفنتري سيتي جدول الترتيب برصيد 84 نقطة من 41 مباراة.

اقرأ أيضا: لامبارد يشيد بـ"جودة" أونيكا بعد أول هجمة له مع كوفنتري

يتم ترقية الفرق التي تحتل المركزين الأول والثاني تلقائيًا، بينما تدخل الفرق التي تحتل المراكز من الثالث إلى السادس في الأدوار الإقصائية، حيث يحصل الفائز على تذكرة الترقية الثالثة.

أونيكا درايفينج كوفنتري - رسوم الملكية

وفقًا للتحليل الذي تم تسليط الضوء عليه خلال البث الأخير على قناة سكاي سبورتس، يتمتع كوفنتري بنسبة فوز رائعة تبلغ 88% في المباريات التي لعبها أونيكا في البطولة هذا الموسم - وهي إحصائية رائعة تؤكد تأثيره على صعود النادي نحو الدرجة الأولى.

أونيكا يُرسي دعائم خط الوسط بصلابة دفاعية

يتجاوز تأثير أونيكا مجرد الأرقام. فقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يلعب بشكل أساسي كلاعب خط وسط دفاعي، الركيزة التي تسمح للاعبي كوفنتري الهجوميين بالتألق.

إن ضغطه المتواصل وقدرته على إحباط هجمات الخصم وتمركزه الذكي قد جلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لخط الوسط.

لقد استفاد زملاء الفريق من الحرية التي يوفرها وجوده، حيث يمكن لفريق كوفنتري الانتقال بسرعة من الدفاع إلى الهجوم، مع العلم أن أونيكا يحمي الخط الخلفي.

فرانك "الدبابة" يتألق في فوز حاسم على ديربي كاونتي

وقد برز تأثير اللاعب النيجيري المتزايد في فوز كوفنتري المثير بنتيجة 3-2 على ديربي كاونتي، عندما افتتح التسجيل مبكراً في المباراة وساعد في تحديد مسار الفوز الحاسم في سباق الصعود.

اقرأ أيضا: أونيكا تنال إشادة واسعة لأدائها المتميز في كوفنتري سيتي

دفع هذا الفوز فريق "سكاي بلوز" إلى الاقتراب من حسم الصعود التلقائي، حيث يحتل الفريق صدارة قوية بالقرب من قمة جدول ترتيب البطولة، ويحتاج فقط إلى عدد قليل من النقاط من مبارياته المتبقية لتأكيد عودته إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

قيادة أونيكا ترتقي بمعايير غرف تبديل الملابس

خارج الملعب، حظي أونيكا بإعجاب كبير بفضل احترافيته وأخلاقيات عمله. وقد أشاد المدربون وزملاؤه على حد سواء بتواضعه وتفانيه في التدريبات، معتبرين ذلك من الصفات التي رفعت مستوى الفريق. وقد ساعدته هذه الصفات على أن يصبح سريعاً شخصية محترمة في غرفة الملابس، على الرغم من انضمامه للفريق على سبيل الإعارة خلال الموسم.

إذا أكمل فريق كوفنتري عودته التي طال انتظارها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيتم بلا شك تذكر مساهمة أونيكا كواحدة من أهم نقاط التحول في الموسم.

في دوري صعب مثل دوري البطولة الإنجليزية، حيث غالباً ما تُحسم سباقات الصعود بفوارق ضئيلة، قد يكون وجود لاعب خط وسط قوي لا يكل مثل "فرانك الدبابة" هو العامل الحاسم الذي يدفع كوفنتري سيتي للعودة إلى أكبر مسرح لكرة القدم الإنجليزية.

بقلم جوني أوغبا في المملكة المتحدة



