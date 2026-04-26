أونيكا مرشح لجائزة هدف الموسم لنادي كوفنتري سيتي

تم ترشيح فرانك أونيكا لجائزة هدف الموسم لنادي كوفنتري سيتي. Completesports.com التقارير.

تم ترشيح اللاعب النيجيري الدولي لجائزة أفضل لاعب عن هدفه المذهل في فوز كوفنتري سيتي المثير 3-2 على ديربي كاونتي في الجولة الأربعين.

استغل أونيكا تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد تسديدة مباشرة علت فوق حارس المرمى واستقرت في الزاوية العليا البعيدة.

كان هذا أول هدف يسجله لاعب خط الوسط الدفاعي مع ناديه منذ مارس 2024، عندما سجل هدفاً لبرينتفورد ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى فريق سكاي بلوز قادمًا من برينتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

من المتوقع أن تصبح الصفقة دائمة بعد صعود فريق فرانك لامبارد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيكتور تورب، وبراندون توماس-أسانتي، وإيفرون ماسون-كلارك، وإيليس سيمز، وجوش إيكليس، وجاك رودوني، ومات غرايمز، وبوبي توماس هم اللاعبون الآخرون المرشحون لجائزة هدف الموسم.

بقلم أديبوي أموسو





