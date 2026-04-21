أوربان يُصدر اعتذاراً بعد مشاجرة عنيفة مع أحد المعجبين

قدّم مهاجم هيلاس فيرونا، جيفت أوربان، اعتذاراً عن سلوكه بعد أن تم تصويره وهو يتشاجر جسدياً مع أحد المشجعين.

وقع الحادث المؤسف خارج ملعب بينتيغودي عقب خسارة فيرونا على أرضها أمام إيه سي ميلان بنتيجة 1-0.

بدا أوربان محبطاً بشكل واضح بعد صافرة النهاية، ورفض في البداية التوقف لالتقاط صورة مع أحد المشجعين.

تفاقم الوضع عندما قام مشجع آخر بضرب سيارة اللاعب بيده المفتوحة.

خرج المهاجم النيجيري من سيارته، ونشب شجار حاد، تطور إلى عراك بالأيدي تم تصويره بالهواتف المحمولة من قبل المارة.

لجأ أوربان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار عن سلوكه.

اقرأ أيضا: مهاجم منتخب نيجيريا يتورط في شجار مع أحد المشجعين في إيطاليا

كتب أوربان على حسابه في إنستغرام: "أود أن أعتذر بصدق لجميع المعجبين عن سلوكي".

أتفهم مدى أهمية دعمكم، وأعتذر إن تجاهلت من طلبوا الصور والتوقيعات. أنتم تستحقون الاحترام، وفي تلك اللحظة خذلتكم.

"أنا آسف للغاية أيضاً على ردة فعلي: لا يوجد عذر لفقدان السيطرة، وأنا أتحمل المسؤولية كاملةً."

أعدكم بالتعلم من هذا الخطأ وبذل قصارى جهدي. الجماهير جزء أساسي من هذا النادي، وأنا أقدر الشغف والولاء الذي تظهرونه كل يوم.

سأبذل قصارى جهدي لاستعادة ثقتكم، ليس بالكلام فحسب، بل بالأفعال أيضاً. شكراً لكم على دعمكم المتواصل. سأبقى ملتزماً تماماً بتقديم أفضل ما لديّ للنادي في كل مرة أخطو فيها على أرض الملعب.

أوربان معار إلى فيرونا من نادي هوفنهايم الألماني.

سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري مع فريق "باديز" هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



