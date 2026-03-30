أوساي-صموئيل مرتبط بالعودة إلى تركيا

أشارت التقارير إلى أن برايت أوساي-صامويل قد عاد إلى الدوري التركي الممتاز مع غلطة سراي. Completesports.com.

لعب أوساي-صامويل سابقاً مع فنربخشة، منافس غلطة سراي في إسطنبول، قبل انضمامه إلى برمنغهام سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب).

لم يحظ اللاعب الدولي النيجيري بوقت لعب منتظم منذ انضمامه إلى السيتي.

المدافع الذي كان هدفاً للانتقادات عقب هزيمة السيتي 3-1 أمام ميدلسبره.

اقرأ أيضا:أونيمايتشي يرزق بمولوده الأول من شريكه البرتغالي

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية. Fanatikأعلن نادي غلطة سراي عن ضم اللاعب كهدف لمركز الظهير الأيمن.

يلعب نجم المجر رولاند سالاي حاليًا في مركز الظهير الأيمن لنادي غلطة سراي، بينما تشير الشائعات إلى أن لاعب منتخب ساحل العاج ويلفريد سينغو في طريقه للخروج من النادي بعد بعض العروض الرائعة التي قدمها مع الفريق الأصفر والأحمر.

أوساي صامويل شخصية محبوبة في تركيا بعد أن أمضى أربع سنوات مع فنربخشة.

لعب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا 22 مباراة مع برمنغهام هذا الموسم وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

