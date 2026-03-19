أوشوالا ينتقد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025

انتقدت مهاجمة منتخب نيجيريا للسيدات، أسيسات أوشوالا، قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 للمغرب.



جاء القرار غير المسبوق بشكل مفاجئ إلى حد ما، حيث أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بياناً مساء الثلاثاء وسط منافسات دوري أبطال أوروبا، معلناً أنه منح المغرب الفوز بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، مما جعلهم فعلياً أبطالاً لكأس الأمم الأفريقية بدلاً من ذلك.



وبحسب بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فقد منحت لجنة الاستئناف المغرب فوزاً بنتيجة 3-0 وتوّجت أسود الأطلس أبطالاً لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي رد فعل عبر حسابها الرسمي على منصة X، انتقدت أوشوالا قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من السنغال ومنحه للمغرب.



"في كتاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وليس في كتابنا!"



واجه منتخب السنغال نظيره المغربي المضيف في نهائي كأس الأمم الأفريقية 25 في الرباط، وحصل المغرب على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، إلا أن القرار أثار جدلاً واسعاً رغم تأكيد تقنية الفيديو المساعد (VAR). وانسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب احتجاجاً، لكنهم عادوا بعد دقائق لاستكمال المباراة.



تم تصدي ركلة جزاء إبراهيم دياز، وواصلت السنغال مسيرتها لتسجل هدف الفوز في الوقت الإضافي وتحرز لقبها الثاني في كأس الأمم الأفريقية.



