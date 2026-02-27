هل استبعاد أوشوالا من المباريات الودية للكاميرون مؤشر على غيابها عن كأس العالم 26؟

من المقرر أن يواجه منتخب "سوبر فالكونز" منتخب "اللبؤات الكاميرونية" في مباراة ودية من مباراتين في ياوندي، الكاميرون، كجزء من استعداداتهم لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

قبل المباراة مباشرة، أصدر المدرب جوستين مادوجو قائمة فريقه مع استبعاد اسم بارز، وهو أسيسات أوشوالا، من الفريق.

في هذا الأسبوع من برنامج "تحديثات الرياضة الكاملة"، سيكون التركيز على استبعاد أوشوالا، والسبب وراء ذلك، وما إذا كان مهاجم الهلال سيشارك في بطولة كأس العالم للوافد في جنوب إفريقيا.

المواضيع التي تمت مناقشتها في الفيديو؛

* يستعد منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) لبطولة كأس العالم للوافل 2026 بمباراتين وديتين ذهابًا وإيابًا ضد الكاميرون

* تم استبعاد أوشوالا من تشكيلة فريق سوبر فالكونز لمواجهة الكاميرون

* وجوه جديدة تنضم إلى جانب جاستن مادوجو في المواجهة مع اللبؤات التي لا تقهر

روابط مفيدة

أعربت أوكوبي عن سعادتها بعودة فريق سوبر فالكونز بعد إجازة الأمومة قائلةً: "أنا متحمسة للغاية".

الكاميرون ضد نيجيريا: معسكر منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) يتوسع بانضمام 15 لاعبة

