أوسيمين يعود لمباراة غلطة سراي في كأس تركيا أمام جينجليربيرليجي

من المتوقع أن يعود فيكتور أوسيمين إلى الملاعب مع غلطة سراي في مباراة ربع نهائي كأس تركيا ضد جينشلربيرليجي على ملعب رامز بارك يوم الأربعاء، في عودة مرتقبة للغاية.

غاب أوسيمين عن آخر أربع مباريات لفريق غلطة سراي بسبب إصابة في ذراعه.

تم اختيار اللاعب الدولي النيجيري ضمن تشكيلة الفريق لمباراة الدوري التي أقيمت يوم السبت الماضي ضد فريق جينشلربيرليجي، لكنه لم يشارك في المباراة.

لكن أوسيمين شارك في الحصة التدريبية كاملة مع زملائه في الفريق يوم الاثنين.

بحسب صحيفة تركية موثوقة، فإن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً صباح سيلعب لبضع دقائق ضد الفريق الأحمر والأسود.

قد يلعب أوسيمين لمدة 15-20 دقيقة للمساعدة في بناء لياقته البدنية قبل ديربي القارات يوم الأحد ضد منافسه اللدود فنربخشة.

فريق غلطة سراي، حامل لقب كأس تركيا، لم يخسر في آخر 10 مباريات له في البطولة، حيث سجل 24 هدفاً بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط.

إذا تمكن الفريق الأصفر والأحمر من إقصاء فريق جينشلربيرليجي في ربع النهائي، فسوف يستضيف الفائز من مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور في نصف النهائي الشهر المقبل.

بقلم أديبوي أموسو





