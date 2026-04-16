أوسيمين يعود إلى التدريبات الكاملة قبل مباراة غلطة سراي ضد جينجليربيرليجي

عاد مهاجم فريق النسور الخضراء فيكتور أوسيمين إلى التدريبات الكاملة مع غلطة سراي.Completesports.com التقارير.

تعرض أوسيمين لإصابة في ذراعه خلال مباراة غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الشهر الماضي.

خضع اللاعب النيجيري الدولي بعد ذلك لعملية جراحية.

تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وهو يتدرب مع زملائه في الفريق يوم الأربعاء على الرغم من أن ذراعه المصابة لا تزال مغطاة بضمادة سميكة.

من المتوقع أن يعود أوسيمين للمشاركة مع غلطة سراي ضد جينشلربيرليجي يوم السبت.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ايفرتون 3.375 1xbet X تعادل 3.495 1xbet ليفربول 2.308 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء تعادل تعادل ليفربول في 3 من آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه ضد إيفرتون. كلا الفريقين يسجلان نعم في 3 من آخر 5 مباريات استضافها إيفرتون ضد ليفربول، سجل كلا الفريقين. ليفربول -0.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد إيفرتون، فاز ليفربول بفارق هدف واحد على الأقل.

عانى الفريق الأصفر والأحمر في غياب المهاجم، حيث خسر مباراتين من أصل ثلاث مباريات في الدوري.

لم يتبق سوى نقطتين تفصلان فريق أوكان بوروك عن غريمه اللدود فنربخشة

سجل أوسيمين 19 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 29 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



