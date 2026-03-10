إغلاق القائمة
    أوسيمين يصنع هدفاً في فوز غلطة سراي على ليفربول في دوري أبطال أوروبا

    أديبوي أموسو

    قدّم فيكتور أوسيمين تمريرة حاسمة في فوز غلطة سراي 1-0 على ليفربول في ملعب رامز بارك مساء الثلاثاء.

    مرر أوسيمين الكرة إلى اللاعب الدولي الغابوني ماريو ليمينا ليسجل هدف الفوز في الدقيقة السابعة.

    كانت هذه هي التمريرة الحاسمة الثالثة للمهاجم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

    كما سجل المهاجم سبعة أهداف في سبع مباريات خاضها في البطولة.

    تم إلغاء هدف للاعب البالغ من العمر 27 عاماً بداعي التسلل بعد ثلاث دقائق من مرور ساعة من المباراة.

    كما تم إلغاء هدف لليفربول بداعي التسلل بعد بضع دقائق.

    سيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

