أوسيمين يضفي حيوية كبيرة على فريق إيجلز – أوكوي

وصف حارس مرمى منتخب نيجيريا، مادوكا أوكوي، فيكتور أوسيمين بأنه لاعب يضفي الكثير من الحيوية على المنتخب الوطني الأول.



سيغيب مهاجم غلطة سراي عن بطولة نيجيريا الرباعية التي ستبدأ يوم الجمعة بسبب الإصابة.



تحدث مع Tuttomercatowebصرح أوكوي بأن أسلوب المهاجم السابق لنابولي البدني في المباريات يجعله لاعباً مميزاً.

"ثم لدي قميص أوسيمين؛ إنه قوي بشكل لا يصدق. بغض النظر عن الجودة، فهو يضفي على الملعب طاقة لا يضاهيها أحد. إنه لاعب مميز."



كما أعرب أوكوي عن سعادته باللعب في الدوري الإيطالي (سيري أ) ويأمل في البقاء في إيطاليا.



أشعر بشعور رائع هنا؛ إنه المكان المثالي لكرة القدم. نحن محظوظون؛ لدينا مركز تدريب مذهل. عندما أخطو على أرض الملعب، أشعر بشيء قوي؛ لا أعرف كيف أشرحه.



"أريد البقاء في إيطاليا؛ أنا أحبها. أحب اللغة والناس. عندما كنت صغيراً، كنت أعتبر هذا حلماً، ولا يزال كذلك."

