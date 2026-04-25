    أوسيمين يتأهل لمواجهة فنربخشة في ديربي إسطنبول

    حصل فيكتور أوسيمين على تصريح للمشاركة في ديربي القارات يوم الأحد بين غلطة سراي وفنربخشة.

    ارتدى المهاجم دعامة واقية للذراع خلال هزيمة غلطة سراي أمام جينتشلربيرليجي في كأس تركيا يوم الأربعاء، مما أثار مخاوف منافسيهم.

    قدم نادي فنربخشة شكوى رسمية إلى الاتحاد التركي لكرة القدم، بحجة أن معدات الحماية قد تشكل خطراً على اللاعبين الآخرين.

    ومع ذلك، تم رفض الشكوى بعد التأكد من أن الدعامة موصوفة طبياً وموافَق عليها بعد التشاور مع سلطات كرة القدم المختصة.

    تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في أول لقاء بينهما هذا الموسم.

    قد تكون مباراة يوم الأحد حاسمة في سباق لقب الدوري التركي الممتاز، حيث يتصدر غلطة سراي الدوري حالياً بفارق أربع نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني.

    سجل أوسيمين 12 هدفاً وأربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.


    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

