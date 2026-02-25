أوسيمين يعترف بإعجابه بنادي يوفنتوس

أعرب فيكتور أوسيمين عن إعجابه بنادي يوفنتوس، وصرح بأنه لا يمكن استبعاد اللعب مع البياكونيري في المستقبل، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

أبدى نادي يوفنتوس اهتماماً بأوسيمين قبل أن ينضم في النهاية إلى نادي غلطة سراي، بطل الدوري التركي الممتاز.

"يوفنتوس هو أحد أهم الأندية، غني بالتاريخ، وقد لعب الكثير من الأساطير لهذا الفريق"، هكذا قال نجم منتخب نيجيريا قبل مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا الليلة في إيطاليا.

"اللعب هنا (في يوفنتوس) سيكون شرفاً لي."

"أنا سعيد في غالا، لكن لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل."

"تسعون بالمئة من لاعبي كرة القدم في العالم يرغبون باللعب لنادي يوفنتوس."



