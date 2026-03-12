أوسيمين يستحق اللعب في أفضل دوري في العالم – ليبوف

يعتقد فرانك لوبوف، مدافع تشيلسي السابق، أن فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نيجيريا، يستحق اللعب في أفضل دوري في العالم.



أعلن ليبوف ذلك على خلفية الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب النيجيري الدولي ضد ليفربول في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.



تذكر أن غلطة سراي هزم الريدز 1-0، حيث قام أوسيمين بتمريرة حاسمة لماريو ليمينا ليسجل الهدف الوحيد في المباراة.

وفي معرض تعليقه على أدائه، قال الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1998 في برنامج كرة القدم الصباحي على قناة ESPN أن أوسيمين يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.



"أتمنى أن أرى أوسيمين يوماً ما في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني".



واختتم الرجل البالغ من العمر 58 عامًا حديثه قائلاً: "أعتقد، مع كل الاحترام للدوري التركي الممتاز، أن أوسيمين يستحق اللعب في أفضل دوري في العالم، لذا فإن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون رائعًا".



