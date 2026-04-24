أوسيمين يقود غلطة سراي قبل مواجهة فنربخشة

حث فيكتور أوسيمين زملاءه في فريق غلطة سراي على التركيز أثناء استعدادهم لمباراة الديربي القاري الحاسمة ضد فنربخشة.

تعرض فريق الأصفر والأحمر لهزيمة 2-0 أمام فريق جينشلربيرليجي مساء الأربعاء، ليودع بطولة الكأس التركية في ملعب رامز بارك.

سيسعى فريق أوكان بوروك جاهداً لتجاوز الخسارة المخيبة للآمال، حيث سيحول تركيزه إلى المواجهة الحاسمة مع فنربخشة.

معركة أوسيمين جاهزة لفنربخشة

أصر أوسيمين على أنهم لا يستطيعون تحمل التفكير كثيراً في الهزيمة أمام جينشلربيرليجي.

"مباراة مهمة للغاية تنتظرنا. ومثل أي شخص آخر، أتطلع إليها بشغف. ليس هذا وقت الانزعاج"، هذا ما نُقل عن أوسيمين. Fanatik.

"نحن مقبلون على مباراة مهمة من أجل البطولة، وعلينا أن نستعد جيداً."

يتقدم غلطة سراي بفارق أربع نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني في الترتيب، مع تبقي أربع مباريات فقط في الموسم.

بقلم أديبوي أموسو






