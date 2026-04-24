أوسيمين يقود غلطة سراي قبل مواجهة فنربخشة

حث فيكتور أوسيمين زملاءه في فريق غلطة سراي على التركيز أثناء استعدادهم لمباراة الديربي القاري الحاسمة ضد فنربخشة.
تعرض فريق الأصفر والأحمر لهزيمة 2-0 أمام فريق جينشلربيرليجي مساء الأربعاء، ليودع بطولة الكأس التركية في ملعب رامز بارك.
سيسعى فريق أوكان بوروك جاهداً لتجاوز الخسارة المخيبة للآمال، حيث سيحول تركيزه إلى المواجهة الحاسمة مع فنربخشة.
اقرأ أيضا:سيلفا يقدم تحديثاً جديداً بشأن إصابة إيوبي
معركة أوسيمين جاهزة لفنربخشة
أصر أوسيمين على أنهم لا يستطيعون تحمل التفكير كثيراً في الهزيمة أمام جينشلربيرليجي.
"مباراة مهمة للغاية تنتظرنا. ومثل أي شخص آخر، أتطلع إليها بشغف. ليس هذا وقت الانزعاج"، هذا ما نُقل عن أوسيمين. Fanatik.
"نحن مقبلون على مباراة مهمة من أجل البطولة، وعلينا أن نستعد جيداً."
يتقدم غلطة سراي بفارق أربع نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني في الترتيب، مع تبقي أربع مباريات فقط في الموسم.
بقلم أديبوي أموسو
لا أصدق أنهم خسروا بنتيجة 2-0 (أهداف لم يرد عليها) حتى مع وجود أوسيمين، المنقذ، في الملعب... ههههه
ظننت أن بعض المشجعين المغسولة أدمغتهم قالوا إن الفريق لا يخسر مباراة أبداً عندما يكون هو في الملعب...
أعلم أن بعضهم سيخرجون من جحورهم ويدافعون عنه بالقول إنه عائد لتوه من الإصابة...
دخل الملعب في الدقيقة 77، كلام فارغ... ههههههه
لكن في هذه المباراة التي تُقام على أرض الملعب، أعتقد أننا رأينا لاعبين دخلوا كبدلاء في وقت متأخر وعادوا من الإصابة ليغيروا مجرى المباراة لصالح فريقهم... ههه...
هذا يدل على أنه لا يوجد شيء مميز في هذا الرجل على الإطلاق... ههه
مسيرته المهنية بأكملها مبنية على الضجة الإعلامية والضجة الإعلامية والضجة الإعلامية...
لا شيء آخر... ههههههه
أوه يا سيد مان، هل تواصلت معك عبر واتساب اليوم؟ يبدو أنك في حالة جيدة جداً اليوم.
لا أريدك أن تستغل كل فرصة لمهاجمة أسطورتنا الصاعدة فيكتور أوسيمين. أتذكر جيدًا أنني نصحته قبل أيام بالتوقف عن السخرية منه، لكن يبدو أنك مصمم على فعل ما يحلو لك دائمًا.
يا سيد مونكي بوست، أرجوك توقف عن هذا الكلام، وإلا فلن يعجبك ما أطبخه لك. وعندما أطبخ، أؤكد لك أنك لن ترضى عن طعامي.
احذر يا أخي...
هيا بنا يا أخي!!!