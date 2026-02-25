أوسيمين: أنا جاهز تماماً لمواجهة يوفنتوس

أعلن فيكتور أوسيمين أنه جاهز تماماً لمباراة غلطة سراي ضد يوفنتوس، بحسب التقارير. Completesports.com.

غاب أوسيمين عن مباراة غلطة سراي التي خسرها 2-0 أمام قونيا سبور في نهاية الأسبوع الماضي بسبب إصابة طفيفة في الركبة.

جاهزون للمعركة من أجل يوفنتوس

أعلن اللاعب الدولي النيجيري أنه يتطلع إلى مواجهة فريق يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة.

قال أوسيمين: "ركبتي بخير، شكراً لك". سكاي سبورت إيطاليا.

"أشعر ببعض الألم في ركبتي، وهذا هو سبب عدم مشاركتي في مباراة الدوري الأخيرة، ولكن بفضل الفريق الطبي، عدت إلى الفريق وأتطلع إلى مواجهة يوفنتوس."

أوسيمين مستعد للقيادة

وعانى غلطة سراي في غياب أوسيمين أمام كونياسبور.

نفى اللاعب الدولي النيجيري التلميحات بأن الفريق أصبح مختلفاً تماماً في غيابه.

وأضاف المهاجم: "إنها مسؤولية كبيرة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بأوسيمين. يجب أن أشيد ببقية الفريق، لأنهم كانوا مفيدين حقًا في وضع هذا النادي في المكانة التي يستحقها".

هذا النادي عريق، وقد رأينا مراراً وتكراراً أنه حتى مع وجود أساطير لعبوا له في الماضي، فهو الفريق التركي الوحيد الذي حقق نجاحاً باهراً في أوروبا. لقد دأبنا على ذلك لسنوات طويلة، وعندما نتحدث عن نادٍ كبير، فإننا نذكر تألقنا في دوري أبطال أوروبا.

لدينا غدًا فرصة لكتابة التاريخ للنادي، فالأمر لا يقتصر على لاعب واحد. بالطبع، أُقدّر كل الدعم من الجماهير والمدرب، وثقته بي. لولا دعمهم، لما استطاعوا الاستماع إليّ عندما أحاول حثّهم على التقدم. كل شيء ممكن، تحية لهم، سنقود بعضنا بعضًا يدًا بيد، وسنسعى جاهدين لتحقيق أفضل نتيجة.

الضغط والحركة المتواصلة

أدى الضغط المتواصل الذي مارسه أوسيمين وتحركاته الذكية إلى زعزعة دفاع يوفنتوس في مباراة الذهاب.

"أحد الأشياء التي تميزني هو أنني إذا لم أجد فرصة للتسجيل، فإنني أحاول مساعدة فريقي"، كما صرح.

يبدأ يوفنتوس دائمًا من الخلف، لذا كان من المهم الضغط عليهم. أحاول أيضًا حث زملائي على التقدم للأمام حتى لا ندعهم يبدأون الهجمة من الخلف. يمتلك يوفنتوس لاعبين مميزين، وعندما ينجحون في إيصال الكرة إلى كينان يلدز، يصبح لاعبًا خطيرًا للغاية، وكذلك كونسيساو، لذا يجب علينا محاولة قطع تمريراتهم.

"يبدأ الدفاع من الهجوم، لذا كان عليّ أنا والمهاجمون الآخرون أن نبدأ الضغط. كان هذا هو التصرف الصحيح، وبالطبع كانت هذه تعليمات المدرب. لقد أديت واجبي وأنا سعيد لأنني فعلت ذلك بإتقان."

بقلم أديبوي أموسو





