أوسيمين أكثر من مجرد إنسان – لاعب خط وسط بشكتاش السابق

وصف لاعب خط وسط بشكتاش السابق سنان إنجين الحالة البدنية لمهاجم منتخب نيجيريا فيكتور أوسيمين بأنها غير طبيعية، مشيراً إلى قدرته على الحفاظ على مستوى عالٍ من الكثافة والسرعة طوال المباريات.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري كان له دور فعال في حملة غلطة سراي، حيث سجل أهدافًا حاسمة وكثيرًا ما يُشار إليه على أنه صانع فارق رئيسي.

في محادثة مع قناة Asist Analiz على يوتيوب، صرح إنجين بأن مهاجم نابولي السابق هو أكثر من مجرد إنسان.



"يمتلك غلطة سراي لاعباً استثنائياً؛ فيكتور أوسيمين. عليك أن تنظر إلى جيناته، فهو أكثر من مجرد إنسان."



"ماذا يأكل هذا الرجل يا رجل؟ لا بد أنه يأكل الأسود. لقد أصبح أوسيمين مثل الأسد. لقد نُسي إيكاردي."



