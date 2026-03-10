أوسيمين يتصدر تصنيفات أفضل لاعب في مباراة دوري أبطال أوروبا

يتصدر مهاجم غلطة سراي، فيكتور أوسيمين، حالياً ترتيب أفضل لاعب في المباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. Completesports.com التقارير.

وقد حصد اللاعب الدولي النيجيري هذا اللقب أربع مرات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من المرات يحصل عليه أي لاعب.

تقدم أوسيمين في ترتيب الدوري بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة التي خسرها غلطة سراي 3-2 أمام يوفنتوس الشهر الماضي.

فاز كل من نجم ريال مدريد كيليان مبابي، ولاعب مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، ومهاجم بايرن ميونيخ بالجائزة ثلاث مرات.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين فازوا بالجائزة ثلاث مرات هذا الموسم: تشارلز دي كيتيلير، وأنتوني جوردون، وجينس هاوج، وفرانسيسكو ترينكاو.

سجل أوسيمين سبعة أهداف في ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

سيواجه غلطة سراي فريق ليفربول في مباراة الذهاب من دور الـ16 على ملعب رامز بارك مساء الثلاثاء.

بقلم أديبوي أموسو



