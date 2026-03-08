أوسيمين محظوظٌ بالنجاة من البطاقة الحمراء أمام بشكتاش - يالتشين

أعرب سيرجين يالتشين، مدرب فريق بشكتاش، عن خيبة أمله من مستوى التحكيم في مباراة الديربي التي خسرها فريقه أمام غلطة سراي، بحسب التقارير. Completesports.com.

خسر فريق النسور السوداء بنتيجة 1-0 أمام غلطة سراي في مباراتهما ضمن الدوري التركي الممتاز مساء السبت.

أحرز فيكتور أوسيمين هدف الفوز الحاسم برأسية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

تلقى اللاعب النيجيري الدولي أول إنذار في المباراة في الدقيقة السادسة، لكنه كان محظوظاً بالبقاء في الملعب طوال المباراة بعد أن ركل الكرة عمداً بعد توقف اللعب.

يالتشين أون أوسيمين

أعرب يالتشين عن استيائه من قرار فريق التحكيم.

"هناك جانب آخر لهذا الأمر. في الواقع، نحتاج إلى التحدث عنه. كما تعلمون، لكرة القدم قوانين. هناك بطاقات صفراء وحمراء. توضع هذه البطاقات في جيوب الحكام. لقد وضعوا حكماً في غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR). يقول هذا الحكم لحكم تقنية الفيديو المساعد: "إذا رأيت شيئاً، فتدخل"، هكذا صرّح يالتشين لنادي كرة القدم. الموقع الرسمي.

قد لا يرى الحكم الرئيسي ما حدث، لكنك تتدخل. لهذا السبب هو جالس هناك. الآن، كان يجب طرد ساني في الدقيقة العشرين. وكان يجب طرد أوسيمين ببطاقة صفراء ثانية، هذا مؤكد. فكيف ستُلعب هذه المباراة إذن؟

في طرابزون، طردوا بلال في الدقيقة 30. طردوا أوركون في الدقيقة 20 في مباراة فنربخشة، لكن لا يمكنكم فعل ذلك هنا. كيف ستسير الأمور؟ كيف ستُلعب هذه المباراة؟ أنا متشوق للغاية. في رأيي، أصبحت كرة القدم مُسيّسة أكثر من اللازم.

