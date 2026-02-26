أوسيمين يجعل فريق الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

تم اختيار فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نيجيريا ونادي غلطة سراي، ضمن فريق الأسبوع لدوري أبطال أوروبا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن اختيار أوسيمين ضمن أفضل 11 لاعباً في مباراة الإياب من التصفيات، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة دوري أبطال أوروبا X.

جاء انضمام أوسيمين نتيجة لأدائه الرائع مع غلطة سراي في مباراتهم الفاصلة ضد يوفنتوس.

ومن بين النجوم البارزين الآخرين الذين انضموا إلى فريق الأسبوع حارس مرمى أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، ولاعب خط وسط ريال مدريد أوريليان تشواميني، وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد، وزميل أوسيمين السابق في نابولي كفيتشا كفاراتسخيليا.

بعد أن كان غلطة سراي متأخراً بنتيجة 3-0 والنتيجة متعادلة 5-5، سجل أوسيمين هدفاً في الوقت الإضافي ليضع فريقه في المقدمة.

وواصل العملاق التركي تسجيل هدف ثانٍ ليفوز بالمباراة بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

بعد أدائه الرائع، حصل اللاعب الأفريقي لعام 2023 على جائزة رجل المباراة.

كان هدفه ضد يوفنتوس هو هدفه السابع في ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



