معركة أوسيمين ونديدي على السيادة في تركيا

سيتواجه نجما فريق النسور الخضراء فيكتور أوسيمين وويلفريد نديدي عندما يخوض فريقا غلطة سراي وبشكتاش مباراة في الدوري التركي الممتاز يوم السبت (اليوم).

يتصدر غلطة سراي حامل اللقب ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 24 مباراة، متفوقاً بأربع نقاط على فنربخشة صاحب المركز الثاني.

يحتل فريق بشكتاش المركز الرابع برصيد 46 نقطة من نفس عدد المباريات.



أوسيمين، الذي كان هداف الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي، سجل 17 هدفاً وأربع تمريرات حاسمة مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.

نديدي، الذي انضم إلى بشكتاش الصيف الماضي، شارك في 18 مباراة في الدوري مع النسور السوداء وسجل هدفين.

تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في وقت سابق من الموسم على ملعب رامز بارك.

يلتقي بشكتاش وغلطة سراي للمرة الـ136 في تاريخ الدوري التركي الممتاز. وفي المباريات التي لُعبت حتى الآن، يتفوق غلطة سراي بنتيجة 51-40 في عدد مرات الفوز (44 تعادلاً).



