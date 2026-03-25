أوسيمين مرشحٌ محتملٌ لألفاريز على رادار برشلونة

تشير التقارير إلى أن نادي برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم غلطة سراي، فيكتور أوسيمين، قبل فترة الانتقالات الصيفية.

أوسيمين من بين العديد من المهاجمين الذين يسعى برشلونة لضمهم

ووفقاً لوكالة بارسا يونيفرسال، ويُعد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من بين عدد من المهاجمين الذين يراقبهم نادي برشلونة كبديل محتمل لروبرت ليفاندوفسكي.

يُعتبر جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، المرشح الأبرز لخلافة ليفاندوفسكي، ومع ذلك لا يزال هناك غموض يكتنف إمكانية انتقال اللاعب الأرجنتيني الدولي، ويقوم برشلونة بتقييم خيارات بديلة لشغل مركز المهاجم.

لا تزال هناك عدة احتمالات متاحة داخل النادي لشغل مركز المهاجم رقم 9، وكلها تتوافق مع المواصفات المثالية.

إدراكًا منهم أن هذا المركز سيحتاج على الأرجح إلى تعزيز خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد كان برشلونة يستعد لذلك منذ فترة.

أوسيمين هو أحد الأسماء المطروحة، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أنه لا يُعتبر الخيار الأبرز.

عاد اللاعب النيجيري الدولي إلى دائرة الضوء بعد موسمين ناجحين مع غلطة سراي، حيث سجل 56 هدفاً في 70 مباراة. وينتهي عقده في عام 2029.

على الرغم من أن مكانة أوسيمين تحظى بالتقدير، إلا أن هناك مشاكل لا تزال قائمة تتعلق بمزاجه، الأمر الذي ساهم في رحيله عن نابولي في عام 2024.

لم يعد فلاهوفيتش وسيسكو ضمن الخيارات المطروحة

وبحسب التقرير، فقد تم ربط مهاجمين آخرين ببرشلونة، لكن لم يعد يتم النظر في ضمهم.

لم يجدد دوسان فلاهوفيتش عقده مع يوفنتوس على الرغم من المحادثات الأخيرة، مما يجعله صفقة محتملة في السوق.

لا يقتنع النادي الكتالوني العملاق بأنه مناسب لقيادة الهجوم، على الرغم من أنه قد ينضم إليهم في صفقة انتقال حر.

انتقل بنجامين سيسكو من نادي لايبزيغ إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال بلغت قيمتها 76.5 مليون يورو بعد أن تم تقييمه كلاعب واعد في العام الماضي.

لكنه لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات في أولد ترافورد، وبرشلونة لا يفكر في ضمه.

بواسطة حبيب كورانجا




