أوسيمين يحطم رقماً قياسياً في دوري أبطال أوروبا في مباراة غلطة سراي ضد ليفربول

حقق فيكتور أوسيمين رقماً قياسياً جديداً في دوري أبطال أوروبا حيث أصبح الآن اللاعب النيجيري صاحب أكبر عدد من المساهمات في الأهداف في موسم واحد، وفقاً لـ OptaJoe.

قدّم أوسيمين التمريرة الحاسمة لهدف غلطة سراي في فوزهم 1-0 على ليفربول، في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت يوم الثلاثاء في تركيا.

وقد ساهم اللاعب الدولي النيجيري الآن في ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (سبعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة).

يمتلك كل من أديمولا لوكمان (2024/2025) واللاعبين الدوليين السابقين تيجاني بابانجيدا (1996/1997) وياكوبو أيجبيني (2002/2003) وجون أوتاكا (2002/2003) ستة مساهمات في الأهداف.

كان لأوسيمين دور في اللحظة الحاسمة من المباراة حيث ساعدت رأسيته من ركلة ركنية في خلق الفرصة التي سمحت لماريو ليمينا بكسر التعادل في الدقيقة السابعة.



