أوسيمين يسجل رقماً قياسياً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا مع غلطة سراي

سجل فيكتور أوسيمين اسمه في التاريخ ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي لنادي غلطة سراي في المسابقات الأوروبية، وذلك مساء الأربعاء، بحسب التقارير. Completesports.com.

خسر غلطة سراي بنتيجة 3-2 أمام يوفنتوس في مباراة الإياب من مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه تأهل إلى دور الـ16 بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين.

سجل أوسيمين الهدف الأول لأبطال الدوري التركي الممتاز في المباراة المثيرة.

كان هذا الهدف السابع للاعب الدولي النيجيري في البطولة هذا الموسم.

وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الآن 13 هدفاً في المسابقات الأوروبية مع الفريق الأصفر والأحمر.

تجاوز أوسيمين الرقم القياسي (12) الذي كان يحمله سابقاً اللاعب الدولي التشيكي السابق ميلان باروش.

وهو حاليًا رابع أفضل هداف في البطولة هذا الموسم إلى جانب مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند.

بقلم أديبوي أموسو



