أوسيمين يُسرّع عملية تعافيه، وينضم مجدداً إلى تدريبات غلطة سراي

عاد مهاجم منتخب نيجيريا، فيكتور أوسيمين، إلى تدريبات الفريق في غلطة سراي. Completesports.com التقارير.

خضع المهاجم القوي لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في ذراعه خلال مباراة غلطة سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

بعد قضاء بعض الوقت في صالة الألعاب الرياضية، يقترب اللاعب الدولي النيجيري الآن من التعافي الكامل.

قدم غلطة سراي تحديثاً عن عملية تعافيه.

وجاء في بيان صادر عن الفريق: "تدرب فيكتور أوسيمين مع الفريق خلال الجزء الأول من الحصة التدريبية، وواصل عمله وفقًا لبرنامج متخصص تم إعداده له، برفقة أخصائيي العلاج الطبيعي في الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية". الموقع الرسمي للنادي.

من الممكن أن يتم ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى تشكيلة غلطة سراي لمواجهة جينشلربيرليجي في نهاية الأسبوع المقبل.

لقد سجل 12 هدفاً، وقدم أربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو








