أوسيمين يستأنف التدريبات مع غلطة سراي في 20 أبريل

من المتوقع أن يستأنف مهاجم منتخب نيجيريا، فيكتور أوسيمين، التدريبات الكاملة مع غلطة سراي في 20 أبريل، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

سيضع ذلك المهاجم القوي في دائرة المنافسة لمواجهة منافسه على اللقب، فنربخشة، في ديربي الإنتركونتيننتال يوم الأحد 26 أبريل، وفقًا لـ صحيفة أكسام.

أصيب أوسيمين في ساعده خلال مباراة غلطة سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

يتعافى اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً حالياً من الإصابة بعد خضوعه لعملية جراحية.

يراهن فريقا الأصفر والأحمر على اللاعب النيجيري الدولي للفوز بثنائية محلية للموسم الثاني على التوالي.

تعرض فريق أوكان بوروك لهزيمة 2-1 أمام طرابزون سبور في ملعب بابارا بارك في غيابه في نهاية الأسبوع الماضي.

سجل أوسيمين 19 هدفاً، وقدم سبع تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو




