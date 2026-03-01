أوسيمين يتعهد بأن غلطة سراي سيواصل سعيه نحو اللقب

صرح فيكتور أوسيمين بأن غلطة سراي سيواصل القتال بقوة للفوز بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، بحسب التقارير. Completesports.com.

استعاد فريق أوكان بوروك توازنه بعد هزيمته 2-0 أمام كونياسبور الأسبوع الماضي، بفوزه الساحق 3-1 على ألانيا سبور في ملعب رامز بارك يوم السبت.

سجل أوسيمين هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة في المباراة.

وسع الفريق الأصفر والأحمر تقدمه في صدارة الترتيب إلى خمس نقاط متقدماً على فنربخشة صاحب المركز الثاني بعد الفوز.

سيخوض حامل اللقب مباراته القادمة في الدوري خارج أرضه أمام منافسه إسطنبول، بشكتاش.

أوسيمين مستعد للمعركة

يتوقع اللاعب الدولي النيجيري اختباراً صعباً ضد منتخب النسور السوداء.

"مباراة بشكتاش مباراة حاسمة. نحن نتعامل معها مباراةً تلو الأخرى. بالطبع، ستكون مباراة كبيرة"، هكذا صرّح. الموقع الرسمي للنادي.

"ينتظرنا فريقٌ ذو مستوى عالٍ جدًا، ولكننا نمتلك أيضًا فريقًا ذا مستوى عالٍ جدًا. سنذهب إلى هناك من أجل النقاط الثلاث! لن يكون الأمر سهلاً."

"أولاً مباراة بشكتاش، ثم ليفربول، لكن دعونا لا ننسى أن لدينا أيضاً مباراة في الكأس ضد الفريق الذي لعبنا ضده للتو! هناك العديد من المباريات الأخرى التي تنتظرنا حتى نهاية الموسم."

بقلم أديبوي أموسو



