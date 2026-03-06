سيكون أوسيمين بديلاً مثاليًا لكين في بايرن ميونيخ – إيكبو

يعتقد اللاعب الدولي النيجيري السابق فرايدي إيكبو أن مهاجم فريق سوبر إيجلز، فيكتور أوسيمين، سيحل محل مهاجم بايرن ميونيخ، هاري كين، بشكل مثالي في النادي.



بحسب موقع FootMercato، يفكر بايرن ميونخ في خطوة كبيرة لضم أوسيمين، حيث أفادت التقارير أن كومباني كان يراقب المهاجم منذ بداية مسيرته الكروية.



على الرغم من تسجيل كين 45 هدفاً مثيراً للإعجاب في 37 مباراة هذا الموسم، إلا أن بايرن ميونخ يتطلع إلى المستقبل، خاصة مع انتهاء عقد كين في عام 2027. ويرى النادي أن أوسيمين هو البديل المثالي على المدى الطويل.

ردًا على هذا التطور، قال إيكبو: Completesports.com أن اللاعب النيجيري الدولي يمتلك الجودة اللازمة ليحل محل كين في بايرن ميونيخ.



"قد يبدو هذا وكأنه تكهنات، ولكن قد يكون هناك عنصر من الحقيقة في تحرك بايرن ميونيخ لضم أوسيمين كبديل مثالي لكين."



"مع ذلك، فقد أظهر أوسيمين قدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها أيضاً مع غلطة سراي. إنه ماكينة أهداف بالفطرة مثل كين، ولا أستغرب اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه."



