أوسيمين سيكون مهاجماً مثالياً لمانشستر يونايتد – بات

يعتقد نيكي بات، المدافع الإنجليزي السابق، أن فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق النسور الخضراء، سيكون مهاجماً مثالياً لمانشستر يونايتد.



وعلق بات على أداء الشياطين الحمر هذا الموسم، قائلاً إن بنجامين سيسكو يفتقر إلى القوة الهجومية اللازمة لقيادة النادي باستمرار كمهاجمه الأول.



في دردشة مع صحيفة ذا ميرور، يعتقد بات أن الشياطين الحمر يمكنهم تجنب تكرار التاريخ بالاعتماد على أوسيمين لتسجيل الأهداف للفريق.



"لا أعتقد أنه يستطيع حمل الفريق في المقدمة بمفرده، سيحتاجون إلى مهاجم آخر رقم 9"، هذا ما قاله بات عن سيسكو في تصريحات كشفت عنها صحيفة ميرور البريطانية.



لقد أظهر إمكانيات هائلة، وحركة رائعة، ويبذل جهدًا كبيرًا. يستطيع تسجيل الأهداف، ويمكنك أن ترى أنه جيد في الكرات الهوائية، لكنه ليس المهاجم الصريح المثالي لمانشستر يونايتد في ذلك المستوى. بإمكانه الوصول إلى ذلك المستوى. عندما تنتقل إلى دوري أبطال أوروبا، فالوضع مختلف تمامًا. الإيقاع مختلف تمامًا، والضغط مختلف تمامًا. عليك حينها أن تعود وتقدم أداءً جيدًا في الدوري، ربما بعد يومين.

اقرأ أيضا:فوز النسور الخضراء على إيران "مُفرح" لكنه لا يُعوّض عن ضياع فرصة التأهل لكأس العالم - كاليكا



"سيتعين عليهم التعاقد مع لاعب من الطراز الرفيع. أنا أؤمن بالتعاقدات؛ فلا جدوى من التعاقد مع لاعب لا يُحسّن أداء الفريق. يجب التعاقد مع أفضل لاعب. أعتقد أن سيسكو سيكون إضافة جيدة لمانشستر يونايتد. لا أعتقد أنه بحاجة إلى بديل، بل إلى لاعب أفضل منه قادر على الارتقاء بمستواه أيضًا"، هكذا تابع الرجل البالغ من العمر 51 عامًا.



أعتقد أنه [أوسيمين] هو الأنسب. من الطبيعي أن يكون التعاقد مع لاعبين من الأندية التركية أمراً ممكناً. فريق التعاقدات لا يبحث فقط عن أفضل اللاعبين، بل يبحث أيضاً عن اللاعبين المتاحين. إن إضاعة الوقت على لاعبين لن تتمكن من ضمهم إذا كلّفوا 120 مليون جنيه إسترليني أمرٌ غير مجدٍ.



أعتقد أنه قوي وسريع، ويستطيع الاختراق خلف المدافعين، وهو قوي البنية، ويتمتع بمهارة عالية، ويستطيع تسجيل أنواع مختلفة من الأهداف، كما أنه بارع في الكرات الهوائية. إن مهمة التعاقد مع اللاعبين صعبة، وقد تجد لاعباً واعداً، لكنهم يستمرون في البحث، ولا ينجح الأمر في النهاية.



لم ينجح سيسكو تمامًا. وكذلك راسموس هويلوند. يجب توخي الحذر، فإنفاق 65 أو 70 مليون جنيه إسترليني على لاعبين غير مجربين ليس بالأمر الصحيح. مع سيسكو، وقعنا في نفس خطأ هويلوند. مهاجم شاب غير مجرب، مبلغ كبير من المال، وعبء ثقيل على عاتقه. لنكن صريحين، لقد سجل بعض الأهداف، وقدم أداءً جيدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه لم يحقق نجاحًا باهرًا.



"قد يكون سيسكو جاهزًا خلال سنتين أو ثلاث، لكن ليس الآن، وبالتأكيد ليس في دوري أبطال أوروبا. أعلم أن أوسيمين لم يثبت نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن إذا نظرنا إلى بنيته الجسدية وطريقة لعبه، فإنه قادر بالتأكيد على التعامل مع الأمر"، هكذا اختتم نيكي بات حديثه.



