أوسيمين سيحقق نجاحاً باهراً في الدوري الإنجليزي الممتاز – هامان

يعتقد لاعب خط وسط ليفربول السابق، ديتمار هامان، أن فيكتور أوسيمين سيحقق نجاحًا باهرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

انضم أوسيمين إلى غلطة سراي في صفقة انتقال دائم من نابولي الصيف الماضي، بعد أن قضى الموسم السابق معاراً إلى بطل الدوري التركي الممتاز.

صرح هامان بأنه متفاجئ من عدم لعب اللاعب النيجيري الدولي في إنجلترا لأن أسلوبه الهجومي يناسب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل أفضل.

"أوسيمين لاعب استثنائي. ولعلّ السبب وراء الأداء المميز الذي يقدمه غلطة سراي في الدوري يعود إلى أوسيمين. أستمتع بمشاهدته"، هكذا صرّح هامان. المترو.

"أعتقد أنه إذا لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيعزز بشكل كبير الفريق الذي يلعب له."

كما نصح هامان نادي نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع المهاجم.

وأضاف: "لدى ليفربول بالفعل لاعبان في هذا المركز، لذا لن يحدث شيء بخصوص أوسيمين. مع ذلك، فهو يتمتع بالسرعة والقوة والقدرة على إنهاء الهجمات ببراعة. إذا باع نيوكاسل يونايتد نيك وولتميد، فقد يكون أوسيمين إضافة مثالية لهم".

بقلم أديبوي أموسو



