أوسيمين: الفوز على بشكتاش دافع كبير لغلطة سراي

صرح فيكتور أوسيمين بأن الفوز الذي تحقق بشق الأنفس على بشكتاش سيمنح غلطة سراي دافعاً إضافياً لمواصلة سعيهم نحو اللقب الرابع على التوالي.

حقق فريق "الأصفر والأحمر" فوزاً ساحقاً على فريق سيرجين يالتشين بنتيجة 1-0 في ديربي إسطنبول المثير الذي أقيم مساء السبت.

سجل أوسيمين هدف الفوز للضيوف في أواخر الشوط الأول.

أوسيمين يتحدث عن النصر الذي تحقق بشق الأنفس

علّق اللاعب الدولي النيجيري على نتيجة المباراة.

"كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً. توقعنا أن نلعب ضد خصم قوي أمام آلاف المشجعين. كنا نتمتع بزخم في المباراة. سجلنا هدفاً. لكننا عانينا بعد البطاقة الحمراء. هذا أمر طبيعي عندما تلعب ضد خصم قوي"، هكذا صرّح. الموقع الرسمي للنادي.

أهنئ زملائي في الفريق على صبرهم وقوتهم. لقد قاتلنا بشراسة حتى النهاية. ولذلك، أنا سعيد للغاية بهذا الفوز.

ردود الفعل بعد البطاقة الحمراء

وقال أوسيمين إن اللاعبين أظهروا وحدة كبيرة بعد طرد ليروي ساني في الدقيقة 62.

"نعم، بالطبع، أولاً وقبل كل شيء، علينا اتباع تعليمات مدربنا. إلى جانب ذلك، كان هناك أيضاً لاعبون من بين زملائي في الفريق شجعوني وحفزوني. بعد الهدف، طلبوا مني العودة إلى الدفاع. وكما قلت دائماً، أنا أحب هذا النادي كثيراً، ونحن نقاتل لتحقيق أحلامنا"، أضاف المهاجم القوي.

أنا فخور بفريقنا. نظهر تماسكاً رائعاً في مبارياتنا على أرضنا وخارجها. ولتحقيق ذلك، علينا أن نركز على كل مباراة على حدة وأن نقاتل من أجل بعضنا البعض.

بقلم أديبوي أموسو




