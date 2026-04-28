لن يواجه أوسيمين أي مشكلة في التأقلم مع ريال مدريد أو برشلونة – لاوال

يعتقد اللاعب الدولي النيجيري السابق ديميجي لاوال أن مهاجم فريق النسور الخضراء فيكتور أوسيمين يمتلك المؤهلات اللازمة للتأقلم بسهولة مع ريال مدريد وبرشلونة.



تجدر الإشارة إلى أن عملاقي إسبانيا يستهدفان أوسيمين بنشاط خلال فترة الانتقالات الصيفية.



بعد فترة نجاحه في غلطة سراي، رسخ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه كواحد من أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا، مع سعر محتمل يتجاوز 100 مليون يورو.



وفي رد فعل على هذا التطور، قال لاوال في محادثة مع Completesports.comصرح بأنه أثبت نفسه في جميع الأندية التي لعب لها، وأن ريال مدريد أو برشلونة لن يكونا استثناءً.

وأشار إلى أن مهاجم نابولي السابق يمتلك كل المقومات اللازمة للنجاح في ريال مدريد أو برشلونة.



لا أعتقد حقاً أن أوسيمين سيواجه أي مشكلة في التأقلم مع ريال مدريد أو برشلونة. لقد أثبت أوسيمين بالفعل أنه هداف بارع وقادر على الأداء على أعلى المستويات.



"أنا متأكد تماماً من أنه سيتصدر عناوين الأخبار بسهولة إذا انضم إلى أي من الناديين لأنهما يمتلكان لاعبين ذوي جودة عالية سيزودونه بتلك التمريرات التي تمكنه من التسجيل."



"بالنسبة لي، ستكون الأمور سهلة بالنسبة لأوسيمين إذا قرر الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف."

