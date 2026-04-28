لن يواجه أوسيمين أي مشكلة في التأقلم مع ريال مدريد أو برشلونة – لاوال

يعتقد اللاعب الدولي النيجيري السابق ديميجي لاوال أن مهاجم فريق النسور الخضراء فيكتور أوسيمين يمتلك المؤهلات اللازمة للتأقلم بسهولة مع ريال مدريد وبرشلونة.
تجدر الإشارة إلى أن عملاقي إسبانيا يستهدفان أوسيمين بنشاط خلال فترة الانتقالات الصيفية.
بعد فترة نجاحه في غلطة سراي، رسخ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه كواحد من أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا، مع سعر محتمل يتجاوز 100 مليون يورو.
وفي رد فعل على هذا التطور، قال لاوال في محادثة مع Completesports.comصرح بأنه أثبت نفسه في جميع الأندية التي لعب لها، وأن ريال مدريد أو برشلونة لن يكونا استثناءً.
اقرأ أيضا:تصفيات دورة الألعاب الأولمبية 2028: فريق سوبر فالكونز يتعرف على منافسيه يوم الأربعاء
وأشار إلى أن مهاجم نابولي السابق يمتلك كل المقومات اللازمة للنجاح في ريال مدريد أو برشلونة.
لا أعتقد حقاً أن أوسيمين سيواجه أي مشكلة في التأقلم مع ريال مدريد أو برشلونة. لقد أثبت أوسيمين بالفعل أنه هداف بارع وقادر على الأداء على أعلى المستويات.
"أنا متأكد تماماً من أنه سيتصدر عناوين الأخبار بسهولة إذا انضم إلى أي من الناديين لأنهما يمتلكان لاعبين ذوي جودة عالية سيزودونه بتلك التمريرات التي تمكنه من التسجيل."
"بالنسبة لي، ستكون الأمور سهلة بالنسبة لأوسيمين إذا قرر الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف."
لا يستطيع هذا الرجل أن يجد مكاناً له في أي من برشلونة أو مدريد...
تلك أندية النخبة، وتحتاج إلى لاعبين يتمتعون بشخصية هادئة ومتزنة...
وخاصة المهاجمين حتى لا تجعل فريقك يلعب دائماً ما تبقى من الـ 90 دقيقة بعشرة لاعبين ضد أحد عشر لاعباً...
إنه لا يعرف كيف يتحكم في غضبه...
متغطرس جداً
تخيلوا فقط الحادثة المشينة التي وقعت ضد فنربخشة...
تشاجر الرجل مع اثنين من لاعبي فنربخشة (غوندوزي وميرت)
استغربت أنه اكتفى ببطاقة صفراء فقط...
لو كان الأمر يتعلق بدوري نخبة حقيقي مثل الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل المثال أو حتى الدوري الإسباني الذي يتحدث عنه لاوال، لكانت البطاقة الحمراء قد صدرت...
لا عجب أن لم يأتِ أي فريق من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لضمه... لأنها دوريات جادة...
إنه يستحق دوري تولوتولو الذي يلعب فيه الآن...
في مثل هذه الدوريات، يمكنك في الواقع الإفلات من أي سلوك رديء أو دنيء.
يحتاج أوسيمين بالفعل إلى ضبط أعصابه.
كان من الممكن أن يؤدي الشجار مع غويندوزي تحديداً، حيث كانت يداه تكادان تلتفان حول رقبة الرجل، إلى طرده بسهولة.
في المباريات الحاسمة، سيأتي خصومنا مستعدين لاستفزاز أوسيمين، على أمل طرده. هذا أمر يحتاج إلى العمل عليه.
أما بالنسبة لموهبته، فلا شك في ذلك. إنه جيد بما يكفي للعب في أفضل الأندية في العالم. كل ما يحتاجه هو ضبط أعصابه!