أوتوليني: اليوفي ليس لديه خطة للتعاقد مع صلاح

نفى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، ماركو أوتوليني، التقارير التي تربط النادي بالتعاقد مع مهاجم ليفربول محمد صلاح، مصرحاً بأن اللاعب المصري ليس على قائمة انتقالاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن صلاح سيغادر ليفربول كلاعب حر في نهاية الموسم بعد تسع سنوات قضاها في أنفيلد.
وتطرق أوتوليني إلى التكهنات المتعلقة باللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي من المقرر أن يغادر أنفيلد في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم.
"ما يُقال عن مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح غير صحيح. لا يوجد أي شيء على الإطلاق في هذا الشأن في الوقت الحالي."
صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، منفتح على البقاء في أوروبا الموسم المقبل، على الرغم من اهتمام الدوري السعودي للمحترفين.