أوتوليني: اليوفي ليس لديه خطة للتعاقد مع صلاح

نفى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، ماركو أوتوليني، التقارير التي تربط النادي بالتعاقد مع مهاجم ليفربول محمد صلاح، مصرحاً بأن اللاعب المصري ليس على قائمة انتقالاتهم.



تجدر الإشارة إلى أن صلاح سيغادر ليفربول كلاعب حر في نهاية الموسم بعد تسع سنوات قضاها في أنفيلد.

يتحدث الى 365Scoresوتطرق أوتوليني إلى التكهنات المتعلقة باللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي من المقرر أن يغادر أنفيلد في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم.



"ما يُقال عن مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح غير صحيح. لا يوجد أي شيء على الإطلاق في هذا الشأن في الوقت الحالي."



صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، منفتح على البقاء في أوروبا الموسم المقبل، على الرغم من اهتمام الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet ليفربول 1.525 1xbet X تعادل 4.98 1xbet كريستال بالاس 6.3 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء فوز ليفربول فاز ليفربول في 6 من آخر 10 مباريات خاضها على أرضه. كريستال بالاس أقل من 1.5 هدف سجل كريستال بالاس أقل من 1.5 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 من آخر 15 مباراة. ليفربول يسجل أولاً سجل ليفربول الهدف الأول في 6 من آخر 8 مباريات خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.



