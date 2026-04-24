    أوتوليني: اليوفي ليس لديه خطة للتعاقد مع صلاح

    أوستن أخيلومين

    نفى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، ماركو أوتوليني، التقارير التي تربط النادي بالتعاقد مع مهاجم ليفربول محمد صلاح، مصرحاً بأن اللاعب المصري ليس على قائمة انتقالاتهم.

    تجدر الإشارة إلى أن صلاح سيغادر ليفربول كلاعب حر في نهاية الموسم بعد تسع سنوات قضاها في أنفيلد.

    اقرأ أيضا:أوسيمين يقود غلطة سراي قبل مواجهة فنربخشة

    يتحدث الى 365Scoresوتطرق أوتوليني إلى التكهنات المتعلقة باللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، والذي من المقرر أن يغادر أنفيلد في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم.

    "ما يُقال عن مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح غير صحيح. لا يوجد أي شيء على الإطلاق في هذا الشأن في الوقت الحالي."

    صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، منفتح على البقاء في أوروبا الموسم المقبل، على الرغم من اهتمام الدوري السعودي للمحترفين.


    اوغسطين اخيلومين

    أوغسطين أكيلومين كاتب محتوى رياضي متحمس. من مشجعي فريق سوبر إيجلز وفريق تشيلسي. هدفي هو الترويج للعبة الرياضة على مستوى العالم.

    مقالات ذات صلة المنشورات

