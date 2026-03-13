أوين يستبعد أرسنال ومانشستر سيتي، ويختار أفضل فريق حالي في الدوري الإنجليزي الممتاز

صرح أسطورة إنجلترا مايكل أوين أن ناديه السابق ليفربول هو أفضل فريق حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من احتلاله المركز السادس في الترتيب.

أكبر مشكلة واجهها ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم هي عدم الاستقرار.

لكن عندما يكونون في قمة أدائهم، لا يزال أوين يعتقد أنهم أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال أوين لبي بي سي: "أعتقد شخصياً أنهم أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. قد يسخر البعض قائلين: أين هم، في المركز السادس؟ لقد اكتسحوا الدوري الموسم الماضي. صحيح أنهم لا يقدمون أداءً جيداً الآن، لكن إذا نظرنا إلى أفضل أداء من بين جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، فأعتقد أن ليفربول هو الأفضل."

"عندما تذهب إلى ملعب أنفيلد، أعتقد أنه من المستحيل الفوز عليهم إذا كانوا يلعبون بشكل جيد. لقد كان الأمر محبطًا للغاية، لكن ما زلت أجد صعوبة في تصديق أنهم أصبحوا أسوأ الآن بعد أن كانوا مهيمنين للغاية في موسم واحد، ثم أضافوا بعض اللاعبين المميزين حقًا."

"بالطبع، يلعبون بشكل أسوأ هذا الموسم، لكنني أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نراهم في قمة مستواهم مرة أخرى."

يأمل فريق ليفربول في الحفاظ على آماله في الفوز بلقب هذا الموسم عندما يستضيف غلطة سراي في مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

في مباراة الذهاب، خسر رجال آرني سلوت بنتيجة 1-0، ويجب ألا يعوضوا هذا الفارق في الأسبوع المقبل.



