خسارة مؤلمة – سانوو-أولو يعلق على وفاة نوسو

نعى حاكم ولاية لاغوس، باباجيدي سانوو-أولو، وفاة نجم منتخب نيجيريا السابق هنري نوسو، الذي توفي صباح السبت عن عمر يناهز 62 عامًا.



في بيان صدر يوم السبت عن مستشاره الخاص لشؤون الإعلام والدعاية، غبوييغا أكوسيل، انضم الحاكم إلى مجتمع كرة القدم النيجيري في الحداد على لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الوطني النيجيري لكرة القدم.



كما وصفه سانوو-أولو بأنه لاعب موهوب بشكل استثنائي ولن تُنسى مساهماته في كرة القدم النيجيرية.



إن وفاة هنري نوسو خسارة مؤلمة للبلاد، وخاصة لعشاق كرة القدم، لأننا فقدنا وطنياً وأسطورة ورمزاً وطنياً. لقد رفع اسم نيجيريا عالياً بفوزه بكأس الأمم الأفريقية عام 1980.

اقرأ أيضا:إشبيلية قادرة على قلب الطاولة على برشلونة في كامب نو – أدامز



"لقد خدم هنري نوسو الأمة بشغف وجعل البلاد فخورة من خلال العمل بلا كلل مع أعضاء آخرين من النسور الخضراء لتأمين أول لقب قاري لنيجيريا على أرض الوطن."



كان أصغر عضو في تشكيلة منتخب نيجيريا المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980، وقد حظي بإشادة واسعة لدوره في فوز نيجيريا بالبطولة. كان لاعب وسط موهوبًا معروفًا بإبداعه وقدراته الفنية.



"كان هنري نوسو شغوفًا بالرياضة، وخاصة كرة القدم. لقد ترك بصمات إيجابية أثناء لعبه مع المنتخب الوطني، وأصبح فيما بعد شخصية بارزة في كرة القدم المحلية النيجيرية."



"سنفتقد هنري نوسو بشدة. أدعو الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح عائلته وأصدقاءه وحكومة ولاية إيمو وجماهير كرة القدم الصبر والسلوان على هذا الفقدان الجلل."



