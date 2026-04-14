بالمر يبدو تائهاً بدون جاكسون في تشيلسي – ميكيل

يعتقد اللاعب النيجيري الدولي السابق ميكيل أوبي أن نجم تشيلسي كول بالمر يبدو تائهاً تماماً بدون نيكولاس جاكسون في الفريق.



بعد إعارته لموسم كامل إلى بايرن ميونيخ، حافظ جاكسون على مستوى أداء محترم في الدوري الألماني، حيث سجل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة على الرغم من كونه خيارًا تناوبيًا في كثير من الأحيان.

يتحدث عن بودكاست أوبي وانيشعر ميكيل أن بالمر يفتقد التواصل مع زميله الذي كان يتمتع معه بعلاقة قوية على أرض الملعب.



"لقد قلنا مراراً وتكراراً إنه كان لاعباً رائعاً، وأعتقد فعلاً أننا نفتقده الآن. ما قدمه لنا لم يقدمه لنا أي مهاجم آخر."



"كان يضغط بقوة، بالطريقة التي كان يضغط بها بقوة، وهذا جيد. كانت علاقته مع كول بالمر - يبدو كول بالمر تائهاً بدون نيكولاس جاكسون الآن."

