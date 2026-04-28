بالمر يستعد لقيادة حملة كوكاكولا في كأس العالم 2026

وبحسب التقارير، انضم لاعب خط وسط تشيلسي، كول بالمر، إلى فريق كرة القدم التابع لشركة كوكاكولا، ومن المقرر أن يقود اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عددًا من الفعاليات قبل كأس العالم 2026.

بالمر في الخطوط الأمامية لفعاليات كأس العالم لشركة كوكاكولا

أصبح اللاعب الدولي الإنجليزي الآن محور دورة التنشيط الصيفية لشركة كوكاكولا، والتي تشمل شراكتها طويلة الأمد مع كأس العالم لكرة القدم وحقوقها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بحسب موقع Inside World Football، سيظهر بالمر، بصفته سفيراً للعلامة التجارية، في إعلانات كوكاكولا وباوريد التي تهدف إلى جذب المستهلكين الأصغر سناً، وهي فئة لا تزال شركة المشروبات تستهدفها بنشاط من خلال كرة القدم.

على الرغم من أن موسمه كان هادئاً نوعاً ما على أرض الملعب - تسعة أهداف في الدوري وتمريرة حاسمة واحدة في 22 مباراة - بسبب الإصابات التي أعاقت إيقاعه، إلا أن بالمر أصبح شخصية قابلة للتسويق.

بالمر يستعد لتمثيل إنجلترا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا



لا يزال من المتوقع أن يسافر مع إنجلترا إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف، على الرغم من أنه ليس لاعبًا أساسيًا مضمونًا في فريق من المحتمل أن يضم جود بيلينجهام وبوكايو ساكا في مراكزه المفضلة.

ستعتمد الحملة على شخصية بالمر خارج الملعب بعد صعوده السريع إلى مكانة بارزة كوجه إعلاني لنادي تشيلسي، وهو خريج أكاديمية مانشستر سيتي.

نجم تشيلسي يعلق على العمل مع شركة كوكاكولا

قال بالمر: "إنه لشرف عظيم أن أعمل مع كوكاكولا، إنها علامة تجارية مميزة، لذا يبدو الأمر سرياليًا بعض الشيء".

"هناك صيف حافل قادم لشركتي كوكاكولا وباوريد، وهناك الكثير من الفعاليات، لذا أتطلع إلى الانخراط فيها ومعرفة ما يمكننا فعله معًا."

وأضاف خافيير ميزا، كبير مسؤولي التسويق في شركة كوكاكولا أوروبا: "كول هو أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في اللعبة حاليًا، لكن ما يميزه حقًا هو كيفية تعامله خارج الملعب".

"إنه يفهم كيف يفكر المشجعون ويشعرون، وخاصة الجيل القادم، مما يجعله مناسبًا لنا بشكل طبيعي."

"كرة القدم تدور حول اللحظات - لحظات الفرح، ولحظات الحزن، وكل ما بينهما - وكانت كوكاكولا دائماً حاضرة من أجلها."

"إن إشراك كول في الفريق يتعلق بالبقاء على مقربة من اللعبة والجماهير التي تعيشها كل يوم."



