مدرب باريس سان جيرمان يحث سيمون على تحسين الأداء

طالب أنطوان كومبواري، مدرب نادي باريس إف سي، بمستوى أعلى من موسيس سيمون، مؤكداً أن الجناح لا يزال لديه المزيد ليقدمه على الرغم من سلسلة عروضه الرائعة الأخيرة.

فشل اللاعب الدولي النيجيري في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة في آخر 12 مباراة بالدوري مع النادي المتواضع.

كومبواري يتحدى سيمون

كشف كومبواري أنه أجرى محادثات مباشرة مع سيمون قبل مباراة فريقه مع لو هافر.

قال كومبواري: "أخبرته ببساطة أن أداءه غير مقبول". منبر.

اقرأ أيضا:نادي مغربي يطرد لاعب خط وسط سنغالي بسبب تصريحاته حول سحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025

"يمكنك أن تقول ما تريد، لكنك تلعب أولاً وقبل كل شيء من أجل نفسك، من أجل عائلتك."

"بين اليوم واللاعب الذي رأيته قبل ثلاثة أسابيع عندما وصلت، استعاد موسى ثقته بنفسه، ولديه القدرة البدنية، وهو قادر على تكرار الجهود."

كومبواري يريد تسجيل الأهداف وصناعتها

قال كومبواري إنه من المهم لسيمون أن يسجل الأهداف وأن يقدم التمريرات الحاسمة لزملائه في الفريق.

وأضاف كومبواري: "الآن عليه أن يكون فعالاً، وأن يكون قادراً على صناعة الأهداف أو تسجيلها بنفسه، هذا ما نتوقعه منه".

سجل سيمون ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 23 مباراة بالدوري مع نادي باريس إف سي هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



