بارتي ينكر التهم الموجهة إليه بالاغتصاب.

أفادت بي بي سي سبورتس أن لاعب كرة قدم سابق في نادي أرسنال دفع ببراءته من تهمتين جديدتين تتعلقان بالاغتصاب.

مثل توماس بارتي، البالغ من العمر 32 عاماً، أمام محكمة ساوثوارك كراون، حيث أنكر اغتصابه لامرأة مرتين في لندن في ديسمبر 2020.

بارتي، الذي غادر أرسنال إلى فياريال الصيف الماضي، وُجهت إليه في يوليو من العام الماضي خمس تهم أخرى بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، تتعلق بادعاءات تعود إلى عامي 2021 و2022.

وقد دفع ببراءته من هذه التهم. وقد تتأجل المحاكمة، التي كان من المقرر عقدها في نوفمبر من هذا العام، إلى يناير 2027 بسبب هذه الادعاءات الجديدة.

في المجمل، دفع لاعب كرة القدم ببراءته من سبع تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع نساء.

وافق القاضي توني بومغارتنر، مسجل وستمنستر، يوم الاثنين، على محاكمة جميع الادعاءات معاً.

ارتدت بارتي بنطالاً رمادياً داكناً، وسترة سوداء فوق قميص أبيض، وحذاءً أسود أنيقاً إلى الملعب.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet مانشستر سيتي 1.898 1xbet X تعادل 3.855 1xbet أرسنال فك 4.365 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف سجل مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف في 7 من آخر 10 مباريات على أرضه. مانشستر سيتي يتقدم في الشوط الأول تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول في 9 من آخر 10 مباريات خاضها على أرضه. أرسنال أكثر من 0.5 هدف سجل فريق أرسنال أكثر من 0.5 هدف ضد مانشستر سيتي في 3 من آخر 5 مباريات جمعتهما.

وتحدث لتأكيد اسمه والإقرار ببراءته مرتين خلال جلسة الاستماع.

لم يحضر بارتي الجلسة السابقة في محكمة وستمنستر الجزئية عندما عُرضت التهم أمام القاضي لأول مرة، لكن محاميه أشار إلى أنه سيتم تقديم دفوعات بالبراءة.

وهو لا يزال بكفالة خلال الإجراءات القانونية، بشرط عدم اتصاله بالضحايا المزعومين.

انضم إلى أرسنال قادماً من أتلتيكو مدريد في عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يغادر النادي في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يلعب مع غانا في كأس العالم هذا الصيف.

ومن المقرر أن يمثل بارتي أمام المحكمة في جلسة استماع تمهيدية في 14 مايو.



