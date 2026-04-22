بيبي يكشف عن علاقته مع أرتيتا

يؤكد نيكولاس بيبي أنه لا يشعر بأي ندم على مغادرة أرسنال، قائلاً إنه وجد بيئة أكثر ملاءمة في فياريال بعد فترة صعبة قضاها في إنجلترا.

انضم جناح ساحل العاج إلى أرسنال مقابل 72.5 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي للنادي آنذاك، في عام 2019، لكنه عانى من أجل تحقيق الاستقرار في شمال لندن، حيث سجل 27 هدفًا في 112 مباراة قبل أن يتم استبعاده من التشكيلة الأساسية مع قيام ميكيل أرتيتا بإعادة تشكيل الفريق.

يقول بيبي إن أكبر إحباطاته كان انعدام التواصل مع الإسباني، ويشير إلى علاقته مع مدرب فياريال الحالي مارسيلينو غارسيا تورال كأوضح مثال على هذا الاختلاف.

"أولاً، الأمر مختلف. هذان المدربان مختلفان تماماً"، هذا ما قاله بيبي لموقع Flashscore (عبر sportingnews.com).

سنبدأ بأرتيتا، وهو مدرب يطلب أموراً معينة. أحياناً كان الأمر صعباً بعض الشيء بالنسبة لي، حيث لم يكن بيننا تواصل كافٍ. وهذا ما أندم عليه أكثر من أي شيء آخر، عدم وجود تواصل كافٍ معه.

"أما مع المدرب مارسيلينو، فالأمر عكس ذلك تماماً، حيث أعتقد أننا نتحدث عن كل شيء، أو لا شيء، كرة القدم، أو لا كرة القدم، أو أي شيء آخر."

"أقول دائماً إنني أفضل المدرب الذي يتسم بالشفافية التامة معي، سواء كان ذلك الجانب الصحيح أو الخاطئ. فهذا يسمح لي بالمضي قدماً والتقدم."

سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا خمسة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويقول إن التباين في الأساليب بين إنجلترا وإسبانيا قد ناسبه.

"الأمر مختلف تماماً من حيث شدة اللعب. في الدوري الإنجليزي الممتاز، كنا نركز بشدة على الحماس، بينما في إسبانيا نحن أكثر استرخاءً. فكرة اللعب هي تمرير الكرة."

"أعتقد أنه لا يوجد أفضل من الملاعب في إنجلترا. يمكنك الذهاب إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة، وستجد ملاعب مليئة بأجواء رائعة."

"في إسبانيا أيضاً، هناك أجواء مميزة، لكنها مختلفة تماماً. لذا أعتقد أنهما دوريان مختلفان، لكنهما على مستوى عالٍ جداً."



