فريق فيلادلفيا إيجلز يختار لاعبًا نيجيريًا يبلغ من العمر 21 عامًا في مسودة دوري كرة القدم الأمريكية لعام 2026

في الاختيار رقم 251 من مسودة دوري كرة القدم الأمريكية لعام 2026، اختار فريق فيلادلفيا إيجلز اللاعب أوار برنارد، وفقًا لموقع phillyvoice.com.

برنارد، من قرية صغيرة في نيجيريا، تدرب مؤخراً في معرض HBCU. إليكم ما ذكره بروس فيلدمان من صحيفة "ذا أثليتيك" عنه: "بلغ طول برنارد في وقت سابق من هذا الأسبوع في معرض HBCU التابع لدوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين 6 أقدام و4.5 بوصة، ووزنه 306 أرطال، وطول يديه 11 بوصة، وطول ذراعيه 36 بوصة تقريباً."

يقول آخرون ممن قضوا حياتهم في عالم كرة القدم إن برنارد يبدو وكأنه شخصية من عالم مارفل. نسبة دهون جسمه 6%. قفز عمودياً 39 بوصة، وقفز أفقياً 10 أقدام و10 بوصات، أي أكثر بـ14 بوصة من أي لاعب خط دفاعي آخر في اختبارات هذا العام. أما سرعته في سباق 40 ياردة فكانت 4.63 ثانية.



راهن فريق إيجلز على لاعب أسترالي موهوب بشكل استثنائي، جوردان مايلاتا، الذي لم يسبق له لعب كرة القدم الأمريكية، وقد نجحت هذه الخطوة. فلماذا لا يكررون التجربة باختيار لاعب في اليوم الثالث من الدرافت؟

أما بالنسبة لمركز برنارد، فقد تدرب مع لاعبي خط الدفاع في عرض HBCU. ولكن، إذا كان طول يديه 11 بوصة وذراعيه 36 بوصة بالفعل، فإن مركز لاعب خط الهجوم ليس مستبعدًا أيضًا، حتى لو كان طوله أقل من 6 أقدام و5 بوصات. الأمر لا يزال قيد الدراسة.



