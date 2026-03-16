كان اللعب في كأس الأمم الأفريقية 2025 شرفًا عظيمًا – آدامز

كشف مهاجم فريق النسور الخضراء، أكور أدامز، أن انضمامه إلى تشكيلة المنتخب النيجيري لكأس الأمم الأفريقية 2025 كان شرفاً كبيراً له.



ترك نجم إشبيلية بصمة كبيرة لنيجيريا في البطولة، ولا سيما بتسجيله هدفاً حاسماً في فوزهم 2-0 على الجزائر في ربع النهائي.



أداؤه، الذي ساعد نيجيريا على تحقيق المركز الثالث، أكسبه تقديراً كواحد من أفضل خمسة أهداف في البطولة.

في دردشة مع ملعب ديبورتيفوأعرب آدمز عن أسفه لعدم فوز منتخب النسور الخضراء بالبطولة، لكنه أشاد بناديه لدعمه الهائل خلال البطولة وبعدها في المغرب.



"أعتقد أن ثقتي بنفسي كانت جيدة بالفعل. لكن اللعب في كأس الأمم الأفريقية مع نيجيريا كان شرفاً عظيماً، وهو أمر أنا ممتن له للغاية."



"لقد تمكنت من لعب كل مباراة وتجربة كل شيء. من المؤسف أننا لم نتمكن من الفوز بالبطولة، لكنها كانت خطوة مهمة للغاية في مسيرتي المهنية."



"أشعر بذلك من النادي، والمدير الرياضي، والمدرب. إنه أمر إيجابي للغاية. أحاول العمل بجد كل يوم، ليس فقط للوفاء بالتزاماتي تجاه الفريق، ولكن أيضًا لتحقيق أهدافي وغاياتي الشخصية. إن امتلاك هذه الثقة بي هو أمرٌ أقدره حقًا"، هكذا قال.

