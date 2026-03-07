بلامبتر ينتقد CAF بسبب تأجيل WAFCON 2026

انتقدت آشلي بلامبتري، مدافعة منتخب نيجيريا للسيدات، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بسبب قراره بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026. Completesports.com التقارير.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الخميس تأجيل البطولة، وستقام الآن في الفترة ما بين 25 يوليو و16 أغسطس.

زعمت الهيئة الإدارية لكرة القدم في القارة أن التأجيل سيسمح لها وللدولة المضيفة بالاستعداد وتنظيم منافسة أفضل.

بلومبتري بلاستس كاف

أعربت بلومبتري عن خيبة أملها بسبب التغيير المتأخر.

"لن يحدث ذلك في بطولات أخرى لكرة القدم النسائية، وخاصة في كرة القدم الرجالية"، هكذا صرحت بلومبتري. بي بي سي.

"لم تكن بطولة كأس العالم الأخيرة أقل أهمية لأنها لم تكن مؤهلة لكأس العالم، ولكن من الواضح أن هذه فرصة للفرق للتأهل لكأس العالم."

"إنها المرة الأولى التي ستضم فيها البطولة 16 فريقًا، وكلها سترغب في الحصول على فرصة التأهل لكأس العالم، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للعديد من الفرق."

"لم يسبق للعديد من الفرق أن لعبت في بطولة كأس العالم للوافد من قبل، ولم تتح لها الفرصة للتأهل لكأس العالم. كما أنها تساعدهم مالياً."



