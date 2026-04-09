الشرطية أوكاه تستعد لمواجهة نيجيرية خالصة في دوري كرة القدم المحترفة في أفريقيا مع أوسيغوي

يستعد فريق أوكاه لمواجهة تاريخية بين جميع اللاعبين النيجيريين

ستشارك الشرطية العريفة وبطلة وزن القش التي لم تهزم جولييت "العظام الذهبية" أوكاه الحلبة مع مواطنتها النيجيرية جين "القاتلة" أوسيغوي في عرض نسائي لوزن 115 رطلاً عندما تعود بطولة PFL Africa إلى ساحة SunBet في بريتوريا في 10 أبريل لافتتاح الموسم الثاني.

وتأتي مباراتهم ضمن فعالية يتصدرها بطل وزن الديك نكوسي "كينغ" نديبيل ضد الإيطالي ميشيل كليمنتي، بينما يواجه المتنافس على الوزن الثقيل جاستن كلارك السنغالي عبد الله كين في الحدث الرئيسي الثاني.

صعود Ukah الذي لم يهزم في PFL Africa

تدخل أوكاه هذا الأسبوع بسجلٍّ خالٍ من الهزائم (8-0) في مسيرتها الاحترافية، و(2-0) تحت راية بطولة PFL Africa، حيث سبق لها الفوز على الجنوب أفريقية سيلي نيدرماير والمصرية مريم جابر. تفوقت على نيدرماير بالنقاط في ثلاث جولات في كيب تاون في يوليو 2025، ثم اختتمت العام بفوزٍ ساحق على جابر بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى في نهائيات أفريقيا في كوتونو، بنين.

تبلغ من العمر الآن 26 عامًا، وهي واحدة من أبرز الشخصيات في رياضة الفنون القتالية النسائية في القارة، وكانت أول مقاتلة من أصل أفريقي توقع عقدًا مع اتحاد الفنون القتالية المحترفة (PFL).

من استدعاء متأخر إلى منافس على مستوى القارة

كان مسارها نحو هذه المكان وليد الصدفة لا نتيجة تخطيط مسبق. ففي عام ٢٠٢٢، وافقت أوكاه على الفور على استبدال رياضية أخرى في بطولة أقيمت في الكاميرون بعد أن تواصل معها هنري جورج، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لاتحاد فنون القتال المختلطة النيجيري. وتعترف بأنها لم تكن على دراية كافية بالقواعد آنذاك، وفكرت للحظات في التخلي عن الفرصة، لكنها فازت في أول نزال لها، ولم تخسر منذ ذلك الحين، محققةً انتصارات في بطولات EFC وImbgim FC وغيرها من البطولات الأفريقية قبل أن تنضم إلى PFL.

أوكاه يوازن بين مسيرته المهنية في الشرطة وأحلامه في فنون القتال المختلطة

خارج حلبة القتال، تعمل كعريف في قوة الشرطة النيجيرية منذ عام 2018، وهي مسيرة مهنية استلهمتها من تشيوما أجونوا، ضابطة الشرطة التي حققت لنيجيريا أول ميدالية ذهبية أولمبية في الوثب الطويل في أولمبياد أتلانتا 1996. ولدى الشرطة أيضًا برنامج فنون قتالية مختلطة، وتقول: "إنه لأمر مميز للغاية، لأننا احتفلنا أمس بيوم الشرطة، لذا فهو يوم مميز جدًا بالنسبة لي. إنه أشبه بدمج العمل الشرطي مع الرياضة، وهذا شيء مميز جدًا بالنسبة لي."

يطمح أوكاه إلى إحداث تأثير كبير على النساء الأفريقيات في فنون القتال المختلطة

في حديثها قبل انطلاق البطولة في بريتوريا، قالت أوكاه إن التوقيت والمنصة يمنحانها حافزاً إضافياً. وأضافت: "أود أن أقول إنها ستكون انطلاقة هائلة، لأنها ستكون مثالاً يحتذى به للنساء في فنون القتال المختلطة في أفريقيا. سنعمل على تطويرها، ليس فقط في أفريقيا، بل سنسيطر على القارة والعالم قريباً جداً".

أقول، على سبيل المثال، إنني رائدة، وسفيرة لجميع النساء في فنون الدفاع عن النفس في أفريقيا ونيجيريا. قد يكون ذلك ضغطاً، كما تقول، لكنه ليس كذلك بالنسبة لي. إنه شيء يذكرني بضرورة العمل بجد كل يوم للحفاظ على هذا المستوى وإيجاد طريقة للاستمرار، مهما كانت الظروف.

أوسيجوي يجلب الشباب والقوة والزخم

تصل أوسيجوي، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى الحلبة بسجل 5-3، حاملةً لقبًا مؤقتًا من منظمة "أفريكان نوك آوت" (AKO)، وهي المنظمة التي أسسها بطل وزن الوسط السابق في UFC، كامارو عثمان. وقد فازت أوسيجوي بلقب وزن الديك للسيدات المؤقت في AKO بعد تغلبها على المغربية سناء مندار في أغسطس الماضي في أبوجا، وتتمتع بسجل حافل بالضغط الهجومي، والتحرك الدؤوب، ونسبة عالية من الضربات القاضية الفنية والضربات القاضية. وتُعد بريتوريا أول ظهور لها في PFL، وانتقالًا إلى وزن القشة، حيث ستسعى لاختبار رباطة جأش أوكاه من خلال الهجوم المكثف والسريع.

أنماط متباينة تعد بعروض ألعاب نارية في بريتوريا

أظهر أوكاه أسلوبًا صبورًا يعتمد على الركلات، معتمدًا على ركلات الساق والهجمات المضادة، مع استخدام دفاع قوي ضد محاولات الإسقاط للحفاظ على القتال قائمًا لثلاث جولات. أما أوسيجوي، فيفضل تقليص المسافة، والتقدم نحو الخصم، وتوجيه لكمات متتالية، مستخدمًا الهجوم لإجباره على رد فعل سريع وخلق ثغرات.

Ukah ترحب بالمواهب النيجيرية الصاعدة

وعن مواجهة مواطنه النيجيري، أضاف أوكاه: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذه البطولة، ليس فقط بوجودي وحدي، بل بوجود نيجيريين آخرين أيضاً. إنه لشرف لي أن أكون من بدأ هذه الرياضة، لذا فإن تدريب الآخرين ورؤية المواهب الصاعدة أمرٌ يسعدني. وإذا سنحت لي الفرصة وانطلقت عالمياً، فأنا أعلم أن هناك نيجيريين آخرين في بلدي ينافسون على هذا المستوى أيضاً."

يوكاه يوجه تحذيراً هادئاً قبل النزال

تقول أوكاه إنها لم تتحدث كثيراً عن أسلوب أوسيغوي في القتال علناً. وأضافت: "لا أعرف الكثير عن خصمي. أتوقع من جمهوري أن يشاهدوا ويؤمنوا بأنني جئت لأقدم لهم مقاتلة أفضل من ذي قبل".

كانت رسالتها لأوسيجوي مختصرة ومتوافقة مع أسلوبها في العمل. "ليس لدي الكثير لأقوله لمنافسي، فقط تأكد من أنك تستعد جيدًا."

تهدف شركة أوكاه إلى إلهام الجيل القادم

واختتمت أوكا حديثها بشرح كيف تأمل أن تصبح مصدر إلهام للمعجبين والنساء في جميع أنحاء نيجيريا وأفريقيا، قائلة: "بالنسبة للمعجبين، أعتقد أن الأمر لن يقتصر عليّ فقط. ستكون هناك فتيات أخريات يرفعن علم نيجيريا، سواء في الشرطة أو كمواطنات عاديات. أعتقد أن هذا سيكون أمراً جيداً".



