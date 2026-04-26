مدرب بورتو غير متأكد من مستقبل موفي

كشف فرانشيسكو فاريولي، مدرب فريق بورتو، أن النادي لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مستقبل المهاجم النيجيري تيريم موفي. Completesports.com التقارير.

انضم موفي إلى العملاق البرتغالي على سبيل الإعارة من نادي نيس الفرنسي في يناير.

وبحسب التقارير، فقد تم تضمين بند بقيمة 8 ملايين يورو في الصفقة.

لا يرغب اللاعب الدولي النيجيري في العودة إلى نيس بعد أن واجهه المشجعون في ملعب تدريب النادي عقب الهزيمة 3-1 أمام لوريان في ديسمبر الماضي.

كما استبعد موريس كوهين، الرئيس المشارك لنادي نيس، أي احتمال لعودة المهاجم إلى النادي.

قال فاريولي إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن مستقبل موفي.

«من الواضح أن كلا الطرفين يرغبان في الانفصال. لدينا خيار الشراء؛ وسنرى ما سيحدث بعد أن يستمع الطرفان إلى بعضهما البعض ويقدما شروطًا جديدة»، هذا ما نقلته عنه Bola na Rede.

سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً هدفين في 10 مباريات بالدوري مع بورتو.

بقلم أديبوي أموسو



