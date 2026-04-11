الدوري الإنجليزي الممتاز: أرسنال يتلقى هزيمة مفاجئة أمام بورنموث على ملعب الإمارات

تعرض فريق أرسنال لهزيمة مخيبة للآمال بنتيجة 2-1 أمام بورنموث في ملعب الإمارات بعد ظهر يوم السبت.
أضاع فريق أرسنال فرصة توسيع الفارق إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بعد الهزيمة.
حقق بورنموث الفوز على ملعب الإمارات للموسم الثاني على التوالي.
منح جونيور كروبي فريق بورنموث تقدماً مستحقاً في الدقيقة 17.
حصل فريق أرسنال على ركلة جزاء بعد أن قام ريان كريستي بصد تسديدة غابرييل ماغالهايس بيده.
سدد فيكتور جيوكيريس الكرة بهدوء في الشباك ليعيد التعادل لأرسنال.
سجل الفريق الضيف هدف الفوز عن طريق أليكس سكوت قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة.
يملك مانشستر سيتي فرصة تقليص الفارق في الصدارة إلى ست نقاط فقط عندما يحل ضيفاً على تشيلسي يوم الأحد.