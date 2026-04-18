الدوري الإنجليزي الممتاز: برينتفورد وفولهام يتقاسمان النقاط في ديربي لندن

تعادل فريقا برينتفورد وفولهام بنتيجة 0-0 في مباراتهما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر يوم السبت.
كاد إيغور تياغو أن يسجل هدفاً لبرينتفورد في الدقيقة العاشرة، لكن كرته اصطدمت بإطار المرمى.
أهدر كين لويس بوتر فرصة رائعة، بينما أنقذ بيرند لينو مرماه بشكل مذهل في اللحظات الأخيرة من تسديدة دانغو واتارا.
إن التعادلات المتتالية تبقي فريق النحل في المنافسة على مكان في أوروبا.
كما أصبح فولهام ضمن المنافسات الأوروبية بعد هذه النتيجة.
استعرض فريق كوتيجرز الثلاثي أليكس إيوبي، وكالفين باسي، وصامويل تشوكويزي في المباراة.
تم استبدال إيوبي، الذي تعرض لإصابة في المباراة، بصامويل تشوكويزي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
كان باسي يعمل طوال مدة اللعبة.