    أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تسعى لضم حارس مرمى من أصل نيجيري

    ارتبط اسم تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بحارس مرمى نادي فرايبورغ، نواه أتوبولو.

    لفت أتوبولو الأنظار بأدائه الرائع مع فرايبورغ هذا الموسم، مما أثار الاهتمام بخدماته.

    تألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في فوز فريقه في الدوري الألماني بنتيجة 5-1 على فريق جينك في الدوري الأوروبي مساء الخميس.

    تشير التقارير إلى أن نادي توتنهام هوتسبير يستهدفه كبديل محتمل لجولييلمو فيكاريو، الذي قد يغادر النادي في فترة الانتقالات القادمة.

    وتشير الشائعات أيضاً إلى أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع حارس المرمى.

    وُلدت أتوبولو في ألمانيا لأبوين نيجيريين.

    لا يزال مؤهلاً للعب مع منتخب النسور الخضراء على الرغم من تمثيله لألمانيا على مستوى الشباب.


    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

