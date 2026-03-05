غوارديولا يؤكد أن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم ينته بعد

أصر بيب غوارديولا على أن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم ينته بعد، وذلك بعد أن منح التعادل المفاجئ لمانشستر سيتي 2-2 ضد نوتنغهام فورست المتواضع في 4 مارس زمام المبادرة للمتصدر أرسنال.

أهدر السيتي التقدم مرتين في ملعب الاتحاد حيث تم معادلة أهداف أنطوان سيمينيو ورودري بواسطة مورغان جيبس ​​وايت ثم إليوت أندرسون.

كان فشلهم في إقصاء فريق فورست سيئاً بما فيه الكفاية، لكن الأخبار الواردة من الساحل الجنوبي كانت أسوأ، حيث أدى فوز أرسنال 1-0 على برايتون وهوف ألبيون إلى خروج سباق اللقب عن سيطرة السيتي.

يتقدم فريق أرسنال الآن بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي، ومصير اللقب بين أيديهم وهم يسعون لتحقيق أول لقب إنجليزي لهم منذ عام 2004.

يملك السيتي مباراة مؤجلة أمام رجال ميكيل أرتيتا، الذين يزورون ملعب الاتحاد في أبريل، لكن غوارديولا سيندم على مباراة أخرى فقد فيها فريقه السيطرة في الشوط الثاني.

لكنه مصمم على أن السيتي لا يزال بإمكانه تجاوز آرسنال في مبارياته التسع المتبقية، قائلاً: "لا تزال أمامنا مباريات كثيرة، بينما أمامهم (آرسنال) مباراة أقل. بالطبع هناك جوانب يمكننا تحسينها في بعض الجوانب"، هذا ما نُقل عن غوارديولا في موقع straitstimes.com.

"هناك مباريات لا نستحق الفوز فيها. اليوم لعبنا بشكل جيد عموماً طوال التسعين دقيقة. الأمر لا يتعلق بهذا الفعل أو ذاك. بشكل عام، عندما نحلل المباراة، نجد أنها كانت جيدة."



