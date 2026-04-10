يتوقع نجم أرسنال السابق أن ينتهي سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع.

توقع نجم أرسنال السابق بول ميرتون أن يتوج فريق ميكيل أرتيتا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات نهاية هذا الأسبوع.

سيعود فريق أرسنال إلى منافسات الدوري عندما يستضيف فريق بورنموث على ملعب الإمارات يوم السبت.

سيؤدي فوز فريق أرسنال إلى تقدمه بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي سيسافر إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي.

سيخوض متصدرو الدوري مباراة نهاية هذا الأسبوع ضد فريق بورنموث بعد فوزهم المعنوي 1-0 خارج أرضهم على سبورتينغ لشبونة يوم الثلاثاء.

أعرب ميرسون، الفائز بلقبين في الدوري مع أرسنال، عن تطلعه للمباريات، ونُقل عنه في تصريح لقناة أخبار أرسنال (عبر حساب X): "يمر أرسنال بفترة تراجع، أليس كذلك؟ لقد أخبرتكم الأسبوع الماضي أن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي كانت بمثابة مفاجأة غير متوقعة، حيث أُقصي على يد ساوثهامبتون. أما بورنموث، فيقدم سلسلة انتصارات جيدة. لكن المشكلة تكمن في عدم قدرتهم على تحقيق الفوز."

أشعر أن الناس يبالغون قليلاً في مدحهم لكونهم لم يُهزموا بعد. برأيي، إذا لم يحققوا عددًا كافيًا من الانتصارات، فلا جدوى من ذلك. أعتقد شخصيًا أن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيُحسم هذا الأسبوع. أتوقع فوز آرسنال، ما يعني تقدمهم بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي.

لا أعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد. أتوقع فوزًا مريحًا لفريق ميكيل أرتيتا. سيشعر آرسنال بالارتياح لحصوله على لقب واحد على الأقل بعد نهاية هذا الأسبوع.



